Экс-градоначальник скончался в воскресенье на 72-м году жизни
23 июня ушёл из жизни экс-глава городского округа «Город Чита» Анатолий Михалёв.
Анатолий Дмитриевич Михалёв родился в Чите 28 марта 1948 года. Начинал свою рабочую деятельность слесарем на Читинском ремонтно-монтажном комбинате, где дослужился до начальника цеха.
В 1990 году стал депутатом Читинского горсовета. С 1993 года – заместитель главы администрации Читы и председатель комитета по экономике города. С 1996 по 2000 годы Михалёв был первым заместителем мэра города Читы. С марта 2001 года занял пост главы администрации города, с 2005 – глава городского округа «Город Чита». Был переизбран в 2009 году. В 2014 году стал главой гордумы Читы. В 2019 году ушёл в отставку с поста главы, сохранив статус депутата городской Думы.
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Общество, Фото:
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