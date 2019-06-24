В нацпарке пройдёт «День рыбака»
13 июля в Баргузинском районе Бурятии в посёлке Курбулик состоится фестиваль «День рыбака в Забайкальском национальном парке».
Зрителям представят театрализованный пролог «Легенда о шамане Курбуле», торжественную церемонию открытия, встречу Батюшки Байкала, ловлю рыбы традиционным способом – закидным неводом, мастер-классы, выставки.
Также ждут разнообразные конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия»; «Байкальская русалка»; соревнования по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей, детский творческий конкурс. А также большая концертная и игровая развлекательная программа.
Всех желающих приглашают принять участие. «Скучать не придётся!», -уверяют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Жителей Бурятии научат ловить рыбу закидным неводом
Общество, Фото:
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