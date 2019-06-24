Жителей Бурятии научат ловить рыбу закидным неводом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нацпарке пройдёт «День рыбака»



13 июля в Баргузинском районе Бурятии в посёлке Курбулик состоится фестиваль «День рыбака в Забайкальском национальном парке».



Зрителям представят театрализованный пролог «Легенда о шамане Курбуле», торжественную церемонию открытия, встречу Батюшки Байкала, ловлю рыбы традиционным способом – закидным неводом, мастер-классы, выставки.



Также ждут разнообразные конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия»; «Байкальская русалка»; соревнования по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей, детский творческий конкурс. А также большая концертная и игровая развлекательная программа.



Всех желающих приглашают принять участие. «Скучать не придётся!», -уверяют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

