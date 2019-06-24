Яхтсмены поборются за «Кубок Иркутского моря»
29 и 30 июня в акватории Иркутского водохранилища состоится регата крейсерских яхт «Кубок Иркутского моря им. Михаила Щадова». Всего будут проведено 3 гонки. Официальное открытие мероприятия – 30 июня в 12:00.
Помимо спортивной части, для зрителей предусмотрена развлекательная программа и катание на яхте.
В Иркутске пройдёт парусная регата
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