В Иркутске пройдёт парусная регата

Яхтсмены поборются за «Кубок Иркутского моря»



29 и 30 июня в акватории Иркутского водохранилища состоится регата крейсерских яхт «Кубок Иркутского моря им. Михаила Щадова». Всего будут проведено 3 гонки. Официальное открытие мероприятия – 30 июня в 12:00.



Помимо спортивной части, для зрителей предусмотрена развлекательная программа и катание на яхте.

