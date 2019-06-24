В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны по итогам служебной деятельности за первое полугодие 2019 года
Лучшим подразделением стало отделение вневедомственной охраны по Еравнинскому району. Второе место занял отдел по Баргузинскому и Курумканскому районам, третье – отделение по Северобайкальску и Северо-Байкальскому району.
Лучшей группой задержания признан экипаж вневедомственной охраны по Улан-Удэ в составе прапорщика полиции Бориса Гуршоева и старшего сержанта полиции Игоря Кудряшова. Старший полицейский отделения вневедомственной охраны по Джидинскому району прапорщик полиции Зорикто Цыденов стал лучшим сотрудником группы задержания.
Врио начальника управления вневедомственной охраны полковник полиции Сергей Звездин наградил победителей. Они получили благодарственные письма, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны
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