В Улан-Удэ состоится студенческий форум «Молодёжь Бурятии – за донорство!»
27 июня в Улан-Удэ пройдёт студенческий форум «Молодёжь Бурятии – за донорство!». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РБ.
В 14:00 в конференц-зале Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко специалисты Службы крови Бурятии расскажут о развитии донорства в республике, а также проведут увлекательную обучающую игру «Я знаю, что такое донорство крови» и флешмоб «Живи в ритме танца!». Своих коллег поддержат специалисты из Республиканского наркологического диспансера и покажут для гостей познавательную игру «Скажи наркотикам «Нет!».
Мероприятие организует Бурятская республиканская станция переливания крови при поддержке Министерства спорта и молодёжной политики и Молодёжного центра Республики Бурятия в рамках празднования Всероссийского праздника «День молодёжи». Форум проводится в целях повышения мотивации лидеров общественных и молодёжных объединений, студентов ссузов и вузов к участию в добровольческой деятельности в направлении донорства крови.
Студенты Бурятии сыграют в «кровавую» игру
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