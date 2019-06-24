Легкоатлеты Приангарья выиграли 4 медали на первенстве России

Соревнования юниоров и юниорок закончились 23 июня в Саранске



Спортсмены Иркутской области выиграли четыре медали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходили с 21 по 23 июня в Саранске.



Среди юниорок в беге на дистанции 800 метров спортсменки Приангарья завоевали золотую и серебряную медали. Первой с результатом 2:05,58 финишировала Ольга Родиошкина. Второй стала Ирина Гущенец, показавшая результат 2:07,14.



Среди юниоров в прыжках с шестом серебряным призёром стал Михаил Шмыков с результатом 5 метров 40 сантиметров. Четвёртое место с результатом 5 метров 15 сантиметров занял 15-летний Матвей Волков, который на этих соревнованиях выполнил норматив мастера спорта России.



В эстафете 4х100 метров юниорская команда Иркутской области, в состав которой входили Эдуард Полухин, Евгений Дронов, Александр Мамбергер и Никита Овсянников, стала третьей с результатом 41,97. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

