В Улан-Удэ прошёл гарнизонный развод Росгвардии и МВД

В гарнизонном разводе приняли участие более 150 сотрудников Росгвардии и МВД, работников частных охранных предприятий, представителей казачества и народных дружин



По традиции на разводе были отмечены отличившиеся сотрудники и добровольцы.



За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и успешное выполнение задач повышенной сложности благодарности были объявлены шести сотрудникам батальона полиции отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ. Это прапорщик полиции Александр Багинов и сержант полиции Ринчин Лхасаранов, прапорщик полиции Юрий Цыренов и старший сержант полиции Леонид Кырмыгенов, старшина полиции Вадим Чагдуров и младший сержант полиции Максим Лыткин.



После награждения личному составу была доведена оперативная обстановка и ориентировки по совершённым преступлениям.



По завершению инструктажа заступающие наряды приступили к несению службы на маршрутах патрулирования, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

