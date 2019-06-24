Селенгинский вальс звучал в Севастополе

22 июня на III литературно-музыкальном фестивале «Алые паруса» в городе Севастополь военный оркестр Вооружённых сил РФ исполнил композицию «Селенгинский вальс»



Эта композиция посвящена подвигам прославленного 41-го Селенгинского пехотного полка, активно участвовавшим в обороне Севатополя в далёком 1855 году. Ноты были подарены оркестру во время концерта в Доме культуры Шахтер города Гусиноозёрск в феврале 2019 года, сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района Бурятии.



С приветственным словом к жителям Севастополя обратился глава Селенгинского района Станислав Гармаев: «Воины-сибиряки сражались исключительно храбро и отважно. В героической обороне Севастополя стойко держался наш Селенгинский пехотный полк, нанесший врагам значительный урон».



В честь Селенгинского пехотного полка в Севастополе названа улица Селенгинская. Она находится в Нахимовском районе, близ Малахова кургана.



Также посетила фестиваль автор музыки и текста Селенгинского вальса Энгельсина Гармаева.



Вальс, посвящённый памяти воинов Селенгинского пехотного полка, был написан Энгельсиной Гармаевой в 2016 году к 220-летию Селенгинского пехотного полка. Он по праву может считаться гимном Селенгинского района.







