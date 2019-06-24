Дзюдоистка из Братска стала призёром Европейских игр

Общество, Фото: личная страница Ирины Долговой

Спортсменка получила «серебро» в весовой категории до 48 кг



Дзюдоистка из Братска, победительница четырёх турниров мировой серии, чемпионка мира среди девушек и юниорок до 21 года Ирина Долгова стала серебряным призёром II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске в Республике Беларусь. Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов.



На турнире Ирина одержала победу над соперницами из Италии, Словении, Португалии. В финале братчанка уступила действующей чемпионке мира Дарье Белодед из Украины. Украинская дзюдоистка первой реализовала момент, получила преимущество в «ваза-ари» и до финальной сирены не упустила. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Джулия Фигуероа (Испания) и Маруся Стангар (Словения).



На II Европейских играх турнир по дзюдо проводится в статусе чемпионата Европы. Его результаты пойдут в зачёт рейтинговой гонки за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

