В Улан-Удэ дважды отключат горячую воду

На двух участках проводятся ремонтные работы



Сегодня, 24 июня, в Улан-Удэ дважды отключат горячую воду.



Без горячего водоснабжения с 10:30 до 15:00 останутся жители дома по улице Тулаева, 132, а также гостиничный комплекс «Маньчжурия» (Тулаева, 134 «А»). Неудобства связаны с заменой запорной арматуры диаметром 159мм.



С 10:00 до 14:00 по улице Краснофлотская также будут проводить ремонтные работы. Под отключение попадают дома под номерами 2 «А» и 2 «Б» с этой улицы.



По информации Единой диспетчерской службы.

