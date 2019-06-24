24 Июня

23 Июня

Популярное

В Улан-Удэ дважды отключат горячую воду

В Улан-Удэ дважды отключат горячую воду
Общество,  Фото:pixabay.com
На двух участках проводятся ремонтные работы

Сегодня, 24 июня, в Улан-Удэ дважды отключат горячую воду.

Без горячего водоснабжения с 10:30 до 15:00 останутся жители дома по улице Тулаева, 132, а также гостиничный комплекс «Маньчжурия» (Тулаева, 134 «А»). Неудобства связаны с заменой запорной арматуры диаметром 159мм.

С 10:00 до 14:00 по улице Краснофлотская также будут проводить ремонтные работы. Под отключение попадают дома под номерами 2 «А» и 2 «Б» с этой улицы.

По информации Единой диспетчерской службы.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ дважды отключат горячую воду
В Улан-Удэ дважды отключат горячую воду
Общество, 24.06.2019
На двух участках проводятся ремонтные работы
72-летняя дальнобойщица из Бурятии сменила дорогу на блогерство
72-летняя дальнобойщица из Бурятии сменила дорогу на блогерство
Общество, 24.06.2019
Женщина решила не скучать дома на пенсии, а составить компанию мужу-дальнобойщику
В колонии под Иркутском отпраздновали Сурхарбан
В колонии под Иркутском отпраздновали Сурхарбан
Общество, 24.06.2019
Для отбывающих наказание людей подготовили насыщенную программу
Бурятский боксёр Батор Сагалуев покинул Евроигры
Бурятский боксёр Батор Сагалуев покинул Евроигры
Общество, 24.06.2019
Пятеро бурятских спортсменов продолжают борьбу за медали II Европейских игр
Улан-удэнец собирается обойти Байкал на каяке
Улан-удэнец собирается обойти Байкал на каяке
Общество, 24.06.2019
Экстремал уже в одиночку преодолел путь вокруг полуострова Святой Нос
В Улан-Удэ Сергей Левицкий заявил об уходе из Русского драмтеатра
В Улан-Удэ Сергей Левицкий заявил об уходе из Русского драмтеатра
Общество, 24.06.2019
Коллеги Сергея Левицкого шокированы его решением
Улан-удэнец отгородил себе берег Байкала забором
Улан-удэнец отгородил себе берег Байкала забором
Общество, 24.06.2019
Суд обязал мужчину снести забор, возведённый на побережье Байкала
Акция по сбору макулатуры в вузах стартовала в Бурятии
Акция по сбору макулатуры в вузах стартовала в Бурятии
Общество, 24.06.2019
Ассоциация зелёных вузов России при поддержке движения ЭКА запускает вторую волну всероссийской акции по сбору вторичного сырья и макулатуры Recycle it 2.0
Житель Бурятии снял 200-метровый пыльный смерч на Чукотке
Житель Бурятии снял 200-метровый пыльный смерч на Чукотке
Общество, 24.06.2019
Рабочий из Бурятии испугался, впервые увидев такое необычное явление. ВИДЕО
В Улан-Удэ подешевели овощи и гречка
В Улан-Удэ подешевели овощи и гречка
Общество, 24.06.2019
Наценился картофель, огурцы и яйца
В Бурятии необоснованно задерживали подозреваемых
В Бурятии необоснованно задерживали подозреваемых
Общество, 24.06.2019
Часть уголовных дел расследована с нарушением сроков
Легкоатлет из Бурятии взял «серебро» на соревнованиях в Московской области
Легкоатлет из Бурятии взял «серебро» на соревнованиях в Московской области
Общество, 24.06.2019
Николай Вербицкий уступил легкоатлету из Пермского края 
В Улан-Удэ снова жарко
В Улан-Удэ снова жарко
Общество, 24.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике неустойчивая погода
Бурятию ждёт солнечный июль
Бурятию ждёт солнечный июль
Общество, 23.06.2019
Дождей прогнозируется меньше обычного 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^