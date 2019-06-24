72-летняя дальнобойщица из Бурятии сменила дорогу на блогерство

72-летняя дальнобойщица Альбина Сысоева из Бурятии сменила дорогу на блогерство. 18 лет назад женщина – бывший кадровик с 30-летним офисным стажем - вышла на пенсию и решила кататься с мужем-дальнобойщиком. Отговорки мужа об опасности затеи не подействовали на неё. Об этом сообщил паблик Mash.











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- Ему одному скучно, мне дома тоже. Дети и внуки взрослые, вот и поехала. Особенно ближе к весне столько интересного появляется. Невозможно передать какие ситуации интересные. Я не мазохистка, но мне без приключений, без перевёртышей неинтересно, - рассказала Альбина Сысоева.Однажды приключения настигли дальнобойщика и его спутницу при подъёме на крутую гору. Загорелись задние колёса, но остановиться было нельзя, иначе потащило бы назад. Благодаря стараниям водителя грузовику МАЗ-509 удалось уцепиться за ровный пятачок. Затем муж с женой долго тушили колёса снегом и дальше отправились в путь.Долгие путешествия по зимним дорогам открыли в Альбине талант.- Я начала на зимнике писать стихи, в школе терпеть не могла стихи учить. Едем в дороге, что-то в голову пришло, и я говорю: «Саша, я тут сочинила». Он мне говорит: «Ты мне обещала больше не сочинять», - говорит жена дальнобойщика.Писать Альбина мечтала всегда, но сказки для детей, а получился блог. Первая путевая заметка о путешествии по зимнику набрала больше 400 тысяч просмотров. Просмотры набирают и ролики на YouTube. У блогерши 386 подписчиков.Статьи вылились в три книги о зимнике, а потом вышли и сказки для детей.Из-за травмы мужа в этом году крайняя поездка по зимнику, но не последняя вообще, потому что без движения, без дороги Альбине уже никуда.- На дороге мужики смеялись сначала – штурман, но постепенно втянулась и даже советы начала давать, ну и всё, вот такая жизнь, - заключила пенсионерка.