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Традиционный бурятский праздник Сурхарбан прошёл в исправительной колонии № 19 в посёлке Маркова в Иркутской области. Участвовать в нём могли все желающие осуждённые.
- По случаю праздника в учреждение были приглашены представители общественности, деятели культуры и спорта. Праздник начался с обряда, который провела шаман Анастасия Балдунова. Главным судьёй спортивных соревнований стал известный в регионе спортсмен, мастер спорта России по вольной борьбе Вячеслав Бертаков, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Весь день проводились соревнования в национальной борьбе бухэ барилдаан, армрестлинге и гиревом спорте.
В финале праздника перед осуждёнными выступили лидер этногруппы Shono, мастер горлового пения и мультиинструменталиста Александра Архинчеева. Под аккомпанемент морин-хуура и варгана музыкант исполнил традиционные бурятские эпосы о бесстрашных охотниках, бурятских красавицах и любви к Родине.
По словам организаторов, осуждённые также познакомились с произведениями бурятских поэтов, писателей и певцов, приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев бурятского народа, истории и значения Сурхарбана.
В колонии под Иркутском отпраздновали Сурхарбан
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