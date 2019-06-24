В колонии под Иркутском отпраздновали Сурхарбан

Для отбывающих наказание людей подготовили насыщенную программу



Традиционный бурятский праздник Сурхарбан прошёл в исправительной колонии № 19 в посёлке Маркова в Иркутской области. Участвовать в нём могли все желающие осуждённые.



- По случаю праздника в учреждение были приглашены представители общественности, деятели культуры и спорта. Праздник начался с обряда, который провела шаман Анастасия Балдунова. Главным судьёй спортивных соревнований стал известный в регионе спортсмен, мастер спорта России по вольной борьбе Вячеслав Бертаков, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.



Весь день проводились соревнования в национальной борьбе бухэ барилдаан, армрестлинге и гиревом спорте.



В финале праздника перед осуждёнными выступили лидер этногруппы Shono, мастер горлового пения и мультиинструменталиста Александра Архинчеева. Под аккомпанемент морин-хуура и варгана музыкант исполнил традиционные бурятские эпосы о бесстрашных охотниках, бурятских красавицах и любви к Родине.



По словам организаторов, осуждённые также познакомились с произведениями бурятских поэтов, писателей и певцов, приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев бурятского народа, истории и значения Сурхарбана.

