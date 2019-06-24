В Бурятии отпразднуют День российской молодёжи
27 июня в Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. На них каждый сможет найти себе занятие по душе. 6 площадок от фестиваля уличной культуры до танцев под открытым небом будут ждать молодёжь Бурятии с 9 утра и до позднего вечера. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В 9:00 в здании ДОСААФ состоится военно-патриотическая игра «Зарница», в которой примут участие студенты ВУЗов и ССУЗов Республики Бурятия. В 13:00 во Дворце бракосочетания поздравят новые семьи.
Главной площадкой праздника станет Площадь Советов. Здесь развернётся целый фестиваль уличной культуры, на котором пройдут соревнования экстремалов Бурятии, показательные выступления по самообороне от сотрудников МВД. Райтеры города «@uut4k» дадут новую жизнь старому «Жигули», добавив на него яркие граффити. В 17:00 свои двери распахнет @iskra_market, на котором можно будет купить всё от одежды до еды со скидками. В 19:00 всех гостей вечера ожидают лучшие выступления от талантливой молодёжи и отборный юмор от КВНщиков Бурятии. Завершится День молодёжи зажигательной дискотекой под открытым небом.
В центре Улан-Удэ раскрасят старые «Жигули»
Общество, Фото:
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