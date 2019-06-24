Акция по сбору макулатуры в вузах стартовала в Бурятии

Ассоциация зелёных вузов России при поддержке движения ЭКА запускает вторую волну всероссийской акции по сбору вторичного сырья и макулатуры Recycle it 2.0



Студентам Бурятии предлагается организовать приём макулатуры в своих учебных заведениях в Дни единых действий с 17 по 30 июня.



Для участия в акции необходимо:



1) собрать команду;

2) заполнить короткую анкету и получить подробные инструкции по организации акции, а также приглашение на специальный обучающий вебинар;

3) организовать в своих университетах мобильные пункты для приема бумажного вторсырья;

4) отправить собранную макулатуру в переработку;

5) рассказать о результатах проведённой акции в соцсетях с хэштегом #RecycleIt2.0.



В вузах, где уже действует приём макулатуры на постоянной основе, организаторы предлагают провести праздник «Экодвор», направленный на развитие раздельного сбора отходов. Он включает мобильный пункт приёма вторсырья (бумага, стекло, металл, пластик) и мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора.



Все организаторы акции получат дипломы участников всероссийского проекта, а три команды, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры, будут награждены полезными экопризами от Движения ЭКА.



- Прошлогодняя акция получила огромный резонанс в студенческом сообществе, её организаторами стали более 600 молодых людей по всей стране. Это говорит о том, что сегодняшние студенты осознают свою экологическую ответственность и готовы вносить личный вклад в решение проблемы мусора в России, - говорит Андрей Руднев, председатель Ассоциации зеленых вузов России.



Участниками первой волны акции Recycle it! стали 7 тысяч студентов из 73 вузов страны. Они сдали в переработку 45 тонн макулатуры и около тонны пластика, стекла, батареек и другого вторсырья, сообщает Движение ЭКА.



Справка:



Ассоциация зелёных вузов России - общероссийское молодёжное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 58 российских вузов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. Ассоциация была создана движением ЭКА в ходе реализации всероссийской программы «Зеленые вузы России», цель которой - развитие «зелёного» администрирования на базе вузов-участников и реализация студенческих экологических инициатив. В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов.







