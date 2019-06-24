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Житель Бурятии снял 200-метровый пыльный смерч на Чукотке

Житель Бурятии снял 200-метровый пыльный смерч на Чукотке
Общество, 
Рабочий из Бурятии испугался, впервые увидев такое необычное явление. ВИДЕО

Любопытное видео взбудоражило пользователей соцсетей на Чукотке. На мобильный телефон очевидец, приехавший из Бурятии, снял стремительный смерч высотой около 200 метров. Съёмка была сделана недалеко от самого северного города России - Певек, сообщает ИА «Чукотка».



- Я такого никогда раньше не видел и, конечно, испугался. А как бы вы себя чувствовали, когда у вас на глазах буквально из земли вырастает столб пыли?», - поделился эмоциями с ИА «Чукотка» автор видео Бато Ганжуров.

Мужчина трудится в Чукотской горно-геологической компании. По словам Бато, высота пыльного вихря составила около 200 метров, в диаметре во время пика он достигал пятидесяти метров. Ничего подобного раньше очевидец не видел, поэтому на всякий случай спрятался за контейнер, откуда и снял небольшое видео.

- Я недавно приехал на Чукотку из Бурятии. Раньше такого я никогда не видел и, конечно, меня переполняли эмоции, но ради видео я их сдержал. Потом уже показал это своим коллегам, они тоже никогда такого не видели. Наверное, кто-то из них выложил мою запись в интернет, - цитирует Бато Ганжурова ИА «Чукотка».

смерч
 
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