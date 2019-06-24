В Бурятии необоснованно задерживали подозреваемых

Часть уголовных дел расследована с нарушением сроков



В Бурятии почти половина уголовных дел (41,6%) расследованы с нарушением предусмотренного законом срока. Допускались факты принятия реабилитирующих решений органами расследования и судами. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по защите конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.



В заседании приняли участие руководители структурных подразделений правоохранительных органов республики и заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова.



Обсуждены актуальные вопросы соблюдения прав граждан при производстве предварительного расследования. Участники совещания отметили, что, несмотря на принимаемые меры, нарушения законности при осуществлении уголовного преследования по-прежнему носят распространённый характер.



- В ходе проверок, проведённых совместно с участниками группы, выявлялись факты волокиты при расследовании уголовных дел, необоснованного задержания лиц по подозрению в совершении преступлений, непринятия мер по возмещению ущерба, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По итогам совещания разработан комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения прав граждан. Запланировано проведение выездных проверок в районы республики, оперативных совещаний, оказания практической и методической помощи.