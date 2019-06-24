Николай Вербицкий уступил легкоатлету из Пермского края
22 июня в подмосковном городе Жуковский, на стадионе «Метеор» прошли Всероссийские соревнования «Мемориал В.М. Евстратова». Легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий на дистанции 800 метров завоевал серебряную медаль с результатом 1:47.89, сообщает пресс-служба минспортра Бурятии.
Николай уступил Константину Холмогорову из Пермского края, чей результат 1:47.13. На третьем месте Алексей Бутранов 1:48.47 из города Пущино в Московской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», Николай Вербицкий приобрёл нейтральный статус. Это даёт ему возможность представлять Россию на международных соревнованиях на дистанции 800 метров.
Справка:
Вячеслав Макарович Евстратов вошёл в историю отечественной лёгкой атлетики как выдающийся тренер, подготовивший целую плеяду знаменитых бегунов на средние и длинные дистанции.
Легкоатлет из Бурятии взял «серебро» на соревнованиях в Московской области
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