По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике неустойчивая погода
Местами кратковременные дожди, грозы, в горах юго-запада местами ливни, утром при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 15 м/с. Температура днём 25-30, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём 28-30 тепла.
В Улан-Удэ снова жарко
Общество, Фото:
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