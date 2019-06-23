Первую помощь ей оказали посетители
Сегодня в торговом центре в Улан-Удэ девушке стало плохо. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.
Она со своей сестрой оказала ей первую помощь до приезда медиков. Скорую помощь вызвал охранник. По словам Натальи, девушке 19 лет.
- «Скорая» приехала через 10-13 минут, но эти минуты показались нам с сестрой вечностью. Очень понравились врачи «скорой», всё сделали быстро и оперативно. Нас похвалили, что правильно всё сделали. Не зря я ОБЖ преподавала. Девочки, миленькие, кушайте по утрам, здоровье дороже, - написала Наталья Тумуреева.
По комментариях она пояснила, что по словам девушки, она ничего не кушала с самого утра, было низкое артериальное давление. Девушке дали попить воды и ей стало лучше.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Сочи врач из Бурятии Валерий Амагыров помог по видеосвязи оказать первую помощь девушке, которой стало плохо на улице. Девушка страдает тахикардией, в тот день в Сочи было жарко. Прибывшие медики госпитализировали её.
В торговом центре в Улан-Удэ девушке стало плохо
Общество, Фото:
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