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Бурятию ждёт солнечный июль

Бурятию ждёт солнечный июль
Общество,  Фото:pixabay.com
Дождей прогнозируется меньше обычного

По данным Бурятского гидрометцентра, июль будет жарким. Осадков выпадет немного меньше обычного.

Так, по южным районам воздух прогреется до +15+20 градусов, что на 1° выше средних многолетних значений. Дождей будет меньше среднего многолетнего количества.

По юго-западным районам средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+18°, что на 1° выше средних многолетних значений. Осадков будет чуть больше обычного.

По северным районам ожидается +16+19 тепла. Осадков выпадет 29-94 мм., что немного меньше многолетнего количества.

По южной и средней части озера Байкал среднемесячная температура воздуха ожидается +15,+16°. В северной части озера воздух прогреется до +17 градусов. Дождей будет меньше среднего многолетнего количества. 

В связи с незначительным выпадением осадков прогнозируются риск возникновения лесных пожаров. Возникновение огненной стихии ожидается в Улан-Удэ, Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах республики. 
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