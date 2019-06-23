Бурятию ждёт солнечный июль



В связи с незначительным выпадением осадков прогнозируются риск возникновения лесных пожаров. Возникновение огненной стихии ожидается в Улан-Удэ, Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах республики.

По данным Бурятского гидрометцентра, июль будет жарким. Осадков выпадет немного меньше обычного.Так,воздух прогреется до +15+20 градусов, что на 1° выше средних многолетних значений. Дождей будет меньше среднего многолетнего количества.средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+18°, что на 1° выше средних многолетних значений. Осадков будет чуть больше обычного.ожидается +16+19 тепла. Осадков выпадет 29-94 мм., что немного меньше многолетнего количества.среднемесячная температура воздуха ожидается +15,+16°.воздух прогреется до +17 градусов. Дождей будет меньше среднего многолетнего количества.