Вторая партия детекторов уже собирается специалистами
Сибирские учёные разработали детекторы космических частиц для гамма-обсерватории TAIGA в Бурятии. Они должны впервые зарегистрировать гамма-кванты энергией выше 100 ТэВ, сообщает издание Наука в Сибири.
По данным издания, первые приборы уже отправлены в обсерваторию. Сейчас специалисты собирают вторую партию детекторов, работы планируется закончить к августу 2019 года.
Гамма-обсерватория TAIGA, или Тункинский эксперимент, находится в Бурятии на территории астрофизического центра коллективного пользования Иркутского государственного университета.
Здесь расположены различные установки: оптические станции, черенковский телескоп, радиоантенны, детекторы мюонов. Они нужны для измерения компонентов атмосферных ливней. Одновременное использование разных типов детекторов повышает точность измерений, с помощью которых можно определить направление, энергию и тип космических лучей
Центр функционирует и одновременно продолжает строиться. Планируется, что это будет одна из крупнейших гамма-обсерваторий в мире.
С помощью гамма-квантов можно достаточно точно определить, из какой части Вселенной они происходят. Они не имеют заряда, поэтому, в отличие от других часто прилетающих на Землю частиц высокой энергии — протонов, их не отклоняют ни межгалактические магнитные поля, ни магнитные поля планет Солнечной системы.
Физики планируют найти возможные источники гамма-квантов сверхвысоких энергий и в будущем исследовать, каким образом ускоряются заряженные частицы в космосе.
Часть детекторов планируется расположить на поверхности, часть — под землёй, на глубине около 1,5 метров. В обсерватории TAIGA планируется установить три станции по 16 счётчиков (8 на земле, 8 под землёй на каждой станции).
Детекторы стоят в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, кроме того, они гораздо проще в эксплуатации, заключают в издании.
В обсерваторию в Бурятии доставили детекторы для космических частиц
Общество, Фото:
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