Священнослужитель рассказал полицейскими Бурятии о духовности





Представитель Улан-Удэнской и Бурятской Епархии отец Николай встретился с сотрудниками регионального Батюшка поговорил с сотрудниками органов внутренних дел о духовно-нравственном воспитании.- Священник говорил с полицейскими о духовности, нравственности и законе. При исполнении служебных обязанностей полицейским приходится сталкиваться с людьми, захваченными низменными пороками, и справляться с большими психологическими нагрузками. Именно поэтому основой беседы стал разговор о духовной реабилитации сотрудников. Особое внимание священник уделил вредным привычкам, они, напомнил священнослужитель, не помогают избавиться от стресса, а лишь приводят человека к саморазрушению, - сообщает пресс-служба МВЖ по Бурятии.Подобные встречи представителей традиционных конфессий с сотрудниками полиции проходят на регулярной основе. В ведомстве уверяют, что священнослужители вместе с полицейскими находят ответы жизненные вопросы, работают с детьми и взрослыми, состоящими на профилактических учётах.