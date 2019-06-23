23 Июня

22 Июня

21 Июня

Популярное

В Бурятии потушены все лесные пожары

В Бурятии потушены все лесные пожары
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего за сутки случилось 6 лесных пожаров

За сутки в Бурятии тушили 6 лесных пожаров в Мухоршибирском, Селенгинском, Заиграевском районах и пригороде Улан-Удэ. Все лесные пожары были оперативно ликвидированы. Всего за сутки на тушении работало 211 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано 53 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.

По состоянию на 9:00 23 июня действующих лесных пожаров на территории республики.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба РАЛХ.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44. 
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушены все лесные пожары
В Бурятии потушены все лесные пожары
Общество, 23.06.2019
Всего за сутки случилось 6 лесных пожаров 
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 23.06.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 июня по республике неустойчивая погода
В Улан-Удэ показали тренировки юных гимнастов: видео
В Улан-Удэ показали тренировки юных гимнастов: видео
Общество, 22.06.2019
Видео опубликовала спортшкола №3
Улан-удэнка боролась за жениха с семью судимостями на «Давай поженимся»
Улан-удэнка боролась за жениха с семью судимостями на «Давай поженимся»
Общество, 22.06.2019
Ведущих передачи «Давай поженимся» поразила история улан-удэнки, отсидевшей шесть лет
22 июня в Улан-Удэ зажгли свечи памяти
22 июня в Улан-Удэ зажгли свечи памяти
Общество, 22.06.2019
Из 30 тысяч ушедших на фронт улан-удэнцев погибли 18 тысяч
Эксперт: «Виды из окон поездов возле Улан-Удэ печальны»
Эксперт: «Виды из окон поездов возле Улан-Удэ печальны»
Общество, 22.06.2019
Представитель туристической отрасли рассуждает, что делать с неприглядной для туристов картиной
Победитель шоу «Ты супер!» выступит в Улан-Удэ
Победитель шоу «Ты супер!» выступит в Улан-Удэ
Общество, 22.06.2019
Денберел Ооржак станет специальным гостем Сурхарбана
Бурятия попала на карту дразнилок Яндекса
Бурятия попала на карту дразнилок Яндекса
Общество, 22.06.2019
Яндекс выяснил, как в разных регионах продолжают фразу «жадина-говядина»
В МВД Бурятии определили лучших кинологов
В МВД Бурятии определили лучших кинологов
Общество, 22.06.2019
В Центре кинологической службы МВД по Бурятии 20 и 21 июня прошли соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 22.06.2019
Жара в выходные спадёт
В Аге состоится фестиваль национальных диаспор
В Аге состоится фестиваль национальных диаспор
Общество, 21.06.2019
Участники представят на суд жюри свои выступления и национальные блюда
В Приангарье подвели итоги Спартакиады «Юность России»
В Приангарье подвели итоги Спартакиады «Юность России»
Общество, 21.06.2019
Среди призёров команды из Ангарска, Иркутска, Бохана и Залари
«Свечи памяти» зажгут в Чите
«Свечи памяти» зажгут в Чите
Общество, 21.06.2019
Из них составят слово «Помним», чтобы отдать дань памяти погибшим
В Бурятии проведут фестиваль черёмухи
В Бурятии проведут фестиваль черёмухи
Общество, 21.06.2019
На нём посетителей познакомят с туристским потенциалом Кяхтинского района
В Ангарске на акцию придут семьи под зонтиком
В Ангарске на акцию придут семьи под зонтиком
Общество, 21.06.2019
Так в городе отметят День семьи, любви и верности

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^