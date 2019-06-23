В Бурятии потушены все лесные пожары

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего за сутки случилось 6 лесных пожаров



За сутки в Бурятии тушили 6 лесных пожаров в Мухоршибирском, Селенгинском, Заиграевском районах и пригороде Улан-Удэ. Все лесные пожары были оперативно ликвидированы. Всего за сутки на тушении работало 211 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано 53 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.



По состоянию на 9:00 23 июня действующих лесных пожаров на территории республики.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба РАЛХ.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.