По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 июня по республике неустойчивая погода
Местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Ветер северо-западный местами до 15 м/с, при грозе 20 м/с. Температура ночью днём 21-26, местами до 31, по Прибайкалью и северным районам при облачности 14-19 тепла.
В Улан-Удэ утром и днём дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 6-11, при грозе до 16 м/с. Температура днём 22-24 тепла.
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, Фото:
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