В Улан-Удэ возможна гроза

По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 июня по республике неустойчивая погода



Местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Ветер северо-западный местами до 15 м/с, при грозе 20 м/с. Температура ночью днём 21-26, местами до 31, по Прибайкалью и северным районам при облачности 14-19 тепла.



В Улан-Удэ утром и днём дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 6-11, при грозе до 16 м/с. Температура днём 22-24 тепла.

Читают сейчас