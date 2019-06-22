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22 июня в Улан-Удэ зажгли свечи памяти

22 июня в Улан-Удэ зажгли свечи памяти
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Из 30 тысяч ушедших на фронт улан-удэнцев погибли 18 тысяч

Ежегодная акция, посвящённая Дню памяти и скорби, прошла 22 июня на мемориале Победы, у памятника воинам-рабочим и служащим авиазавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и на мемориале умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны по ул. Бабушкина. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.

Из 30 тысяч ушедших на фронт улан-удэнцев 18 тысяч не вернулись домой.

С 2009 года 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в 4:00 по московскому времени в память о погибших по всей России зажигают свечи памяти. Зажженная свеча – это «мост памяти», объединяющий прошлое и настоящее и символизирующий преемственность поколений. В акции традиционно принимают участие ветераны войны, труженики тыла, дети войны, молодежь, школьники и все неравнодушные граждане.

свеча Великая Отечественная
 
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