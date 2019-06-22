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Бурятия попала на карту дразнилок Яндекса

Бурятия попала на карту дразнилок Яндекса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Яндекс выяснил, как в разных регионах продолжают фразу «жадина-говядина»

Сотрудники компании «Яндекс» провели исследование, как жители разных регионов России продолжают детскую дразнилку про «жадину-говядину». Для этого были проанализированы соответствующие запросы пользователей в поисковике Яндекса с 2017 по 2019 годы.

Самым популярным продолжением дразнилки стала фраза: «жадина-говядина, солёный огурец». Так говорят жители республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского, Красноярского края, в Ставрополье, Крыму, Башкирии, Новосибирской областях и др. В том числе в этот список попал и Забайкальский край.

Второй вариант – фраза «жадина-говядина, (большая, пустая) шоколадина». Специалисты Яндекса считают, что именно так говорят в Бурятии, а также в соседней Иркутской области. Помимо этого, так чаще всего дразнят друг друга жители Кировской, Ленинградской, Ярославской, Свердловской, Псковской областей, республики Тыва, Марий-Эл, Карелии, а Удмуртии и Пермского края.

И, наконец, только москвичи говорят: «жадина-говядина, турецкий барабан».

Необычное исследование провели на фоне недавнего обсуждения этой темы в соцсетях, что и привело к множеству поисковых запросов. В twitter запустили некий флешмоб, по которому предлагается угадать по продолжению «жадины-говядины», откуда вы родом.



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