В МВД Бурятии определили лучших кинологов

В Центре кинологической службы МВД по Бурятии 20 и 21 июня прошли соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками
Соревнования были приурочены к 110-летию со дня образования подразделения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В соревнованиях приняли участие представители регионального МВД и Росгвардии. Четвероногие друзья продемонстрировали навыки обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также служебные собаки соревновались в умении ориентироваться в ходе розыскных мероприятий, в том числе в обыске местностей, где по легенде произошло преступление.
По результатам двухдневных соревнований лучшие кинологи награждены кубками и дипломами, а их питомцы – сладкими призами. Победителей и призёров поздравил заместитель начальника полиции регионального МВД полковник полиции Степан Хабинов.
В упражнении «Розыскной профиль» места распределились следующим образом:
1-е место – инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Бурятия младший лейтенант полиции Юлия Преловская;
2-е место – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Джидинскому району лейтенант полиции Баир Бороев;
3-е место – младший инспектор ЦКС МВД по Республике Бурятия прапорщик полиции Николай Маслов.
В упражнении «Поиск взрывчатых и наркотических веществ» победителем и призёрами стали:
1-е место – кинолог управления Росгвардии по Республике Бурятия;
2-е место – инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Бурятия старший лейтенант полиции Антон Кузнецов;
3-е место - инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Бурятия старший лейтенант полиции ЦКС МВД Иван Бухольцев.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко со встречи кинологов Росгвардии и студентов.
Справка:
Приказ МВД России от 18.06.2004 № 383 официально закрепил 21 июня Днем кинологических подразделений ведомства. В 1909 году в этот день был создан Российской империи питомник полицейских собак, ставший прообразом современных кинологических подразделений.
Сегодня в Центре кинологической службы МВД по Республике Бурятия работает 9 специалистов-кинологов, 18 служебно-розыскных собак, которые оказывают помощь как в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка при подготовке и проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Результатом совместной работы полицейских и служебных собак стали тысячи спасенных жизней, десятки тысяч задержанных злоумышленников.
В МВД Бурятии определили лучших кинологов
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