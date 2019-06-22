Жара в выходные спадёт
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди и ливни. Ветер северо-западный 5-10, местами 12-17 м/с.
Температура днём по центру и югу +22,+27, местами до +32, по юго-западу, Прибайкалью и северо-востоку +15,+20.
В Улан-Удэ местами короткие дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём +24,+26.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участники представят на суд жюри свои выступления и национальные блюда
Среди призёров команды из Ангарска, Иркутска, Бохана и Залари
Из них составят слово «Помним», чтобы отдать дань памяти погибшим
На нём посетителей познакомят с туристским потенциалом Кяхтинского района
Так в городе отметят День семьи, любви и верности
Провести мастер-классы приедут известные российские педагоги
Также на сцену выйдут певцы и музыканты из Приангарья, Забайкалья и Бурятии
Также среди победителей спортсмены Кяхты и Улан-Удэ
Их проекты жилых домов, комплексов и общественных пространств стали одними из лучших
Они отгадывали киноребусы, отвечали на вопросы в «Что? Где? Когда?» и в «Своей игре»
На старт в Иркутск приедут представители 43 стран мира
Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня
Здесь будут ремонтировать теплосеть
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га