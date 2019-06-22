В Бурятии сегодня дождливо

Жара в выходные спадёт



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди и ливни. Ветер северо-западный 5-10, местами 12-17 м/с.



Температура днём по центру и югу +22,+27, местами до +32, по юго-западу, Прибайкалью и северо-востоку +15,+20.



В Улан-Удэ местами короткие дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём +24,+26.





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