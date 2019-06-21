Здесь будут ремонтировать теплосеть
С 00.00 часов 22 июня по 24.00 часов 23 июня будет закрыт сквозной проезд по улице 502 км. в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
- Причина – проведение плановых ремонтных работ тепловой сети, - сообщили «Байкал-Daily» в ПАО «ТГК-14».
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на одной из улиц
Общество, Фото:
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