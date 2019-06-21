Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
В воскресенье артисты театра «Байкал» научат зрителей правильному ёхору. Людей обучат истинному танцу, со всеми его нюансами, обещают организаторы.
- В Китае очень популярна уличная гимнастика. Она проходит систематически на разных площадках под открытым небом и в ней принимают участие люди всех возрастов. Для туристов эта традиция стала неким достоянием, поучаствовать в котором желают многие. В соседней Монголии некоторые школы на уроках физкультуры практикуют биелгээ (традиционный монгольский танец). Мы имеем не меньший потенциал, - отметили в театре.
У танца высокая энергетика, он положительно влияет на состояние человека. В прошлом году медики провели исследование. После исполнения танца у людей улучшается общее состояние здоровья и поднимается настроение.
- Мы хотим, чтобы люди после работы, в дни, когда нападает плохое настроение или просто без повода приходили на мастер-классы по ёхору чтобы освободиться от усталости, зарядиться энергией и почувствовать единение, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».
В планах у организаторов сделать занятия по ёхору постоянными и проводить их на различных площадках города. Принять участие в первом мастер-классе можно уже в это воскресенье, 23 июня в 20:00 на сцене парка «Юбилейный».
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Общество, Фото:
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