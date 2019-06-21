МВД поблагодарит храброго жителя Иркутской области

Он помог задержать вора



В Иркутской области полицейские поощрят Александра Лукьянова за помощь в задержании подозреваемого краже вещей из автомобиля.



Накануне в два часа ночи в дежурную часть полиции поступил звонок от жителя Слюдянки. Он сообщил, что около своего дома он задержал молодого человека, который вскрыл машину соседа.



Оперативникам мужчина рассказал, что услышав шум на улице, выглянул в окно и увидел, что дверь багажника соседского автомобиля «Мицубиси Либеро», припаркованного у подъезда, открыта. Мужчина решил проверить машину. Он посветил фонариком через стёкла и увидел парня, сидевшего на заднем сиденье иномарки.



- Когда отважный гражданин открыл дверцу автомобиля, незнакомец набросился на него, но Александру удалось обезвредить налётчика и вызвать полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанным оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он признался полицейским, что проник в автомобиль через незапертую дверь багажника, чтобы украсть автомагнитолу.



В ближайшее время Александру Лукьянову в отделе МВД будет вручено благодарственное письмо за решительные действия и задержание лица, пытавшегося совершить преступление.

