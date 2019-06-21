В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, федеральных и региональных программах помощи семьям, а также экономических мерах поддержки многодетных семей.



Президент сообщил, что сегодня государство уделяет данному вопросу особое внимание. Меры поддержки распространяются на рождение в семье первого, второго, а также третьего и последующих детей.



- Совсем недавно ввели новую меру поддержки, начали выплачивать деньги семьям, где появился первый ребенок, и она достаточно существенная, в объеме прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Сейчас, практически приняли решение, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают это пособие. С 1 января 2020 года распространим выплаты на те семьи, где два прожиточных минимума на человека, - отметил Владимир Путин.



Президент отметил, что есть его поручение для семей с детьми, у которых появился второй и третий ребёнок по льготной ипотеке, причём в Дальневосточном федеральном округе процентная ставка по такой ипотеке составляет пять процентов. Также Путин затронул тему ежемесячных выплат на детей от полутора до трёх лет, которые составляют 50 рублей.



- Звучало мнение, не освободить ли бюджет от этих выплат. Но с 1994 года эти 50 рублей обязали платить работодателей. Мы искали решение, я считаю, оно найдено: мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости тоже в размере прожиточного минимума ребёнка. Не решён только один вопрос — каким семьям, с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума на человека, а это 70% семей. Поэтому считаю, я давно это решение принял, мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход два прожиточных минимума. Думаю, что в ближайшее время мы просто оформим это решение окончательно, - подчеркнул в ходе прямой линии Владимир Путин.



В Бурятии сегодня предоставляются разные меры социальной поддержки семей, решивших родить первого и последующих детей, отметила Анастасия Меринова, первый заместитель министра соцзащиты Бурятии. В республике сегодня проживает 23 тысячи многодетных семей, хотя ещё шесть лет назад таких семей было 10 тысяч. По суммарному коэффициенту рождаемости на одну женщину республика занимает шестое место в России среди всех регионов страны и второе в Дальневосточном федеральном округе.



- Первое что предоставляется в рамках поддержки рождаемости - это ежемесячная выплата на первого ребенка до полутора лет, установленная в размере прожиточного минимума. У нас это почти 11 тысяч рублей. Кроме того, в рамках Дальневосточного федерального округа с начала этого года предоставляется единовременная выплата на первого ребенка в размере 21 тысячи рублей для тех семей, у кого родился ребенок с 1 января 2019 года. Как у региона ДФО наш материнский капитан на рождение второго ребёнка повышен еще на 30 % - 136 тысяч рублей, получает семья к федеральному материнскому капиталу, - сказала Анастасия Меринова.



Выплата на третьего и последующих детей, у которых размер среднедушевого дохода в месяц ниже 23 тысяч рублей на одного человека в республике сегодня составляет 11200 рублей ежемесячно до достижения ребёнком трёх лет.



- Как отметил президент, это ещё и пониженная ипотечная ставка 5% для регионов Дальневосточного федерального округа. Также есть и наши – республиканские меры социальной поддержки, такие как социальный контракт, региональная выплата материнского капитала в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, - отметила Анастасия Меринова.



В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019 году в Бурятии стартовало пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей – содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Только по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на выплаты населению и оказание мер поддержки до 2024 года требуется более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



