Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника, уроженца Иркутской области Фёдора Кудряшова



Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года, сообщает «Чемпионат».



«Мы благодарим Адебайора, который боролся до последней капли своей крови на поле, за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере. Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Фёдора Кудряшова за вклад в успехи клуба», — сказано в заявлении «Истанбул Башакшехир».



Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе 2018 года из «Рубина» на правах свободного агента. За «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста один забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года, сообщает «Чемпионат».



Фёдор Кудряшов родился в 1987 году в посёлке Мамакан в Бодайбинском районе Иркутской области. В возрасте восьми лет с семьёй переехал в Братск, где и начал заниматься футболом.

