В Бурятии детей возят в лесхозы

Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам



Так, дети из детского социального лагеря Кабанской школы побывали на экскурсии в Кабанском лесхозе. Специалисты Кабанского лесничества и лесхоза научили ребят пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, правильно разводить и тушить костры. Также они напомнили ребятам о правилах поведения в лесу, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Помимо этого, ребятам показали тяжёлую технику, которая задействуется при тушении лесных пожаров – лесопожарный трактор, трал с тягачом, бульдозер, снегоболотоход. Особенно ребят заинтересовал гусеничный снегоболотоход.



Навестили ребят на детской школьной площадке и в Кижингинском районе. На детской школьной площадке в Хуртэйском центре образования лесники Кижингинского лесхоза и лесничества рассказали ребятам о правилах поведения в лесу. Ребята поделились своим опытом походов в лес, сбора грибов и ягод, и получили ответы на интересующие их вопросы. Также сотрудники Кижингинского лесничества рассказали ребятам о лесных животных, а для закрепления знаний раздали ребятам яркие листовки и раскраски «Лесная сказка».



Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год.





