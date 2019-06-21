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В Бурятии детей возят в лесхозы

В Бурятии детей возят в лесхозы
Общество, 
Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам

Так, дети из детского социального лагеря Кабанской школы побывали на экскурсии в Кабанском лесхозе. Специалисты Кабанского лесничества и лесхоза научили ребят пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, правильно разводить и тушить костры. Также они напомнили ребятам о правилах поведения в лесу, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

Помимо этого, ребятам показали тяжёлую технику, которая задействуется при тушении лесных пожаров – лесопожарный трактор, трал с тягачом, бульдозер, снегоболотоход. Особенно ребят заинтересовал гусеничный снегоболотоход.

Навестили ребят на детской школьной площадке и в Кижингинском районе. На детской школьной площадке в Хуртэйском центре образования лесники Кижингинского лесхоза и лесничества рассказали ребятам о правилах поведения в лесу. Ребята поделились своим опытом походов в лес, сбора грибов и ягод, и получили ответы на интересующие их вопросы. Также сотрудники Кижингинского лесничества рассказали ребятам о лесных животных, а для закрепления знаний раздали ребятам яркие листовки и раскраски «Лесная сказка».

Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год.


лесники
 
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