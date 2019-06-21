Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам

Это стало возможным благодаря новому порядку прохождения диспансеризации



В России вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации для взрослых. Теперь профилактический медицинский осмотр проводиться для всех людей старше 18 лет.



- Если ваш возраст в текущем году делится на 3 без остатка, вы подпадаете в этом году под диспансеризацию. При этом диспансеризация для граждан от 18 до 39 лет проводится 1 раз в 3 года, начиная с 40 лет диспансеризация будет проводиться ежегодно, - сообщили в Республиканском центре медицинской профилактики МЗ РБ имени Бояновой.



Таким образом, каждый взрослый будет попадать в поле зрения медиков практически каждый год.



Информировать и приглашать людей дополнительно будут страховые медицинские организации, обзванивая, а также рассылая почтовые и смс-сообщения.



Для работающих организован так называемый «зелёный коридор», позволяющий попасть на приём к врачу в вечером и по субботам. Записаться можно будет по-прежнему в регистратуре самой поликлиники, либо дистанционно с помощью сайтов «Регистратура 03», «К врачу», «Госуслуги».



Новый порядок диспансеризации позволит расширить спектр скриниговых обследований, направленных на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях: кольпоскопия, мазок из шейки матки, маммография, рентгенография и компьютерная томография лёгких, ФГДС, анализ кала на скрытую кровь, ректороманоскопия, колоноскопия.



Более того, чтобы человек с комфортом смог сдать ФГДС, ректороманоскопия, колоноскопия, можно будет применить анестезию.



- Обязательно будет проводиться работа по выявлению и коррекции факторов риска, в большинстве случаев связанных с поведением и образом жизни человека. Медики дадут основы рационального питания, двигательной активности, окажут помощь в отказе от курения в рамках профилактического консультирования и «Школ здоровья», - уточняют медики.



Также люди, проходящие профилактический осмотр или диспансеризацию, будут проинформированы о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное обследование.



У пожилых граждан старше 65 лет будут выявляться признаки старческой астении при помощи специального опросника «Возраст не помеха».



Все обследования, в том числе и дополнительные, проводятся бесплатно.

