Учёные хотят отследить пути миграции
Байкальскую нерпу будут отслеживать с помощью радиомаяков Argos. Это делается для того, чтобы отслеживать пути миграции и поведения нерп в современных экологических условиях озера Байкал.
Кроме того, у животных будут отобраны биологические пробы, по результатам которых можно будет сделать выводы о состоянии большей части популяции байкальской нерпы. Для исследований будут применяться гуманные, малоинвазивные методы.
Экспедиция состоится в июле 2019 года, она проводится фондом «Озеро Байкал». В мероприятии примут участие эксперты Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сотрудники Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а также представители ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- Ранее участники совместной экспедиции провели необходимые полевые работы, получили предварительную информацию о точках концентрации байкальского тюленя во время линьки и согласовали приоритетные точки проведения спутникового мечения, - сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».
В рамках подготовки к экспедиции эксперты ИПЭЭ РАН прошли тренинги на базе ООО «Аквариум Байкальской Нерпы» в Иркутске по отбору проб биологического материала у байкальской нерпы для проведения лабораторных исследований.
Исследование байкальского эндемика приурочен к Году байкальской нерпы. Проект был инициирован фондом «Озеро Байкал» в апреле 2018 года, когда возникла угроза возобновления промышленного отстрела байкальского тюленя.
Как сообщал «Байкал-Daily», растущая численность байкальской нерпы, по оценкам специалистов, может спровоцировать широкое распространение болезни животных. Кроме того, нерпы могут уничтожить голомянку и омуль.
Эксперты выяснили, что на данный момент существует критическая нехватка данных о численности нерпы, путях её миграции, о внутрипопуляционных процессах.
На байкальских нерп установят радиомаяки
Общество, Фото:
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