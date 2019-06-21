Выпускные вечера проводятся с 20 июня по 5 июля
Обеспечивать порядок во время проведения выпускных вечеров в Бурятии будут 430 сотрудников полиции, 250 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, казачества, частных охранных организаций.
Стражи порядка будут проводить профилактические рейды по местам концентрации молодёжи. В частности, будут выявлять подростков, находящихся ночью в общественных местах без сопровождения родителей, а также фактов продажи им спиртного.
- Полиция призывает родителей, законных представителей и самих несовершеннолетних обратить особое внимание на соблюдение мер личной и имущественной безопасности при проведении массовых мероприятий. И не допускать факты употребления спиртных напитков и нахождение на улице в ночное время без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Праздничные мероприятия пройдут в 415 школе Бурятии с 20 июня по 5 июля. Основные торжества запланированы на 21 и 28 июня.
Полицейские Бурятии будут следить за выпускниками
Общество, Фото:
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