Мужчина не платил алименты 14 лет
В Улан-Удэ перед судом предстал злостный уклонист от уплаты алиментов.
Мужчину в феврале 2005 года обязали к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. В июне 2006 года в отношении отца было возбуждено исполнительное производство.
- Подсудимый от уплаты алиментов умышленно злостно уклоняется, мер к трудоустройству и погашению задолженности по алиментам не предпринимает, неоднократно был предупреждён об уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
В отношении него было возбуждено уголовное дел по ч.1 ст.157 УК РФ «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка».
В суде он признал свою вину, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.
5 июня 2019 года суд признал его виновным и приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Решение суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
Общество, Фото:
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