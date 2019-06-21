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В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы

В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не платил алименты 14 лет

В Улан-Удэ перед судом предстал злостный уклонист от уплаты алиментов.

Мужчину в феврале 2005 года обязали к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. В июне 2006 года в отношении отца было возбуждено исполнительное производство.

- Подсудимый от уплаты алиментов умышленно злостно уклоняется, мер к трудоустройству и погашению задолженности по алиментам не предпринимает, неоднократно был предупреждён об уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

В отношении него было возбуждено уголовное дел по ч.1 ст.157 УК РФ «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка».

В суде он признал свою вину, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

5 июня 2019 года суд признал его виновным и приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Решение суда вступило в законную силу.
алименты
 
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