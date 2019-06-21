Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД

Изменения начнутся 24 июня



С 24 по 28 июня на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения пассажирских поездов № 82 Москва – Улан-Удэ, № 70 Москва – Чита, № 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, № 88 Усть-Илимск – Иркутск, № 242 Адлер – Иркутск, № 270 Адлер – Чита, № 87 Иркутск – Усть-Илимск, № 205 Иркутск – Анапа, № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск.



Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до часа. Данные изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Камышет – Ук, сообщили в ВСЖД.

