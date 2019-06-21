Изменения начнутся 24 июня
С 24 по 28 июня на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения пассажирских поездов № 82 Москва – Улан-Удэ, № 70 Москва – Чита, № 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, № 88 Усть-Илимск – Иркутск, № 242 Адлер – Иркутск, № 270 Адлер – Чита, № 87 Иркутск – Усть-Илимск, № 205 Иркутск – Анапа, № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск.
Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до часа. Данные изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Камышет – Ук, сообщили в ВСЖД.
Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учёные хотят отследить пути миграции
Выпускные вечера проводятся с 20 июня по 5 июля
Мужчина не платил алименты 14 лет
Изменения начнутся 24 июня
В выходные ожидаются грозы и град
Машина приехала для установки дорожных знаков
20 июня на Нижней Набережной в Иркутске состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников города 2019 года «Надежда нации»
Женщина устроила ДТП на перекрёстке
Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах 8 сентября 2019 года в ИА «Байкал-Daily», свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-38779 от 10 февраля 2010 года:
Здесь второй день проводятся ремонтные работы
Ущерб составил 84,5 тысячи рублей
Женщине пообещали выплатить «компенсацию» за некачественный товар
Сотовый телефон с подключённой услугой был утерян
На обряде камлали 30 шаманов
Накануне состоялось обсуждение проекта