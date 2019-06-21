В Бурятии на выходных ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В выходные ожидаются грозы и град



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике ожидается жаркая погода, местами кратковременные дожди, грозы. Однако ожидается усиление ветра при грозах до 19 м/с, по юго-западу местами ливни.



22 июня неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 17 м/с, по юго-западу местами ливни. 23 июня местами ливни, грозы с порывистым ветром до 20 м/с.



Также 21-23 июня в Улан-Удэ и районах республики ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



