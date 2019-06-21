Из них составят слово «Помним», чтобы отдать дань памяти погибшим
В Чите 22 июня на ретро-площадке Дома офицеров Забайкальского края состоится акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
В День памяти и скорби в 19:00 горожане, ветераны, дети войны, активисты общественного объединения «Волонтеры Победы», юнармейцы, артисты Ансамбля Дома офицеров, представители власти и общественности зажгут памятные лампадки на площадке парка, составив слово «Помним», тем самым отдав дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что эта акция пройдёт по всей России. Во время неё неравнодушные люди выходят на площади, посещают воинские мемориалы и зажигают «Свечу памяти».
«Свечи памяти» зажгут в Чите
Общество, Фото:
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