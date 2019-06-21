Машина приехала для установки дорожных знаков
В Улан-Удэ подрядная организация проехалась по свежевысаженному газону. Инцидент произошёл на улице Бабушкина. Машина заехала на газон во время установки знаков дорожного движения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городе высаживают газон методом гидропосева. Эта технология наиболее эффективная. Высадку производит МБУ «Городское лесничество».
- Я требую принять по этому поводу самые жёсткие меры. Комитету городского хозяйства и руководителям районов взять этот вопрос на особый контроль, - потребовал и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков сегодня на планёрке.
В свою очередь, Александр Тюрюханов доложил, что специалисты городского лесничества уже составили акт, и после установления ущерба, виновнику будет выставлен счёт для возмещения всех затрат.
Всего в Улан-Удэ планируется обработать около 3 тысяч квадратных метров для высадки газонной растительности. Уже проведены работы на улице Бабушкина 27, в настоящий момент газонные работы ведутся на улице Ербанова в районе площади Советов.
Справка:
Гидропосев представляет собой равномерное распределение посевного раствора на поверхность земли, которая заранее была подготовлена (перекопана, внесены удобрения, спланирована, полита). В состав распыляемой смеси входят вода, семена газонных трав (универсальная травосмесь), целлюлозная мульча (необходима для защиты от выветривания, размывания, иссушения и защищает от сорняков), питательная смесь (содержит связующие вещества, аккумуляторы влаги, питательные добавки и микроэлементы). Смесь имеет зелёный цвет (с эстетической целью, а также для обеспечения контроля качества нанесения), полностью экологически безопасна.
В Улан-Удэ машина подрядной организации проехала по газону
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