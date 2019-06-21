Так в городе отметят День семьи, любви и верности
В Ангарске 8 июля пройдёт традиционное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. К памятнику Святым Петру и Февронии в 18 часов на праздник приглашают тех, кто ценит и хранит семейные традиции и ценности.
С 17:30 начнутся мастер-классы по изготовлению ромашек. Будут установлены фотозоны. Кроме того, каждая семья, участвующая в празднике, сможет отметиться на семейном древе Ангарска. Достаточно оставить отпечатки рук в форме кроны дерева и подписать фамилию.
Также в рамках мероприятия будут чествовать семьи, которые прожили в браке более 25 лет. Новацией станет акция «Семья под зонтиком». Это семейный флешмоб. Для участия нужно украсить большой зонт и прийти с ним на праздник. Об этом сообщает Администрация Ангарского городского округа.
В Ангарске на акцию придут семьи под зонтиком
Общество, Фото:
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