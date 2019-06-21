Также на сцену выйдут певцы и музыканты из Приангарья, Забайкалья и Бурятии
С 25 по 28 июля на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик Иркутской области пройдёт XIX-й музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман».
На сцене выступят ансамбли и отдельные исполнители, работающие в различных жанрах: эстрадная песня, фольклор, традиционный рок, альтернативный рок, экстремальный рок, фолк-рок, лёгкий рок, акустика. В общей сложности планируется участие порядка 50 музыкальных коллективов из Иркутской, Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского края, Республики Бурятия и других регионов России. Также ожидается приезд на Байкал музыкального коллектива индейцев Эквадора.
Помимо музыкальной составляющей программа фестиваля включает байкерские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы «Мисс» и «Мистер Байкал-Шаман». По сложившейся традиции в рамках фестиваля пройдёт экологическая акция (уборка мусора).
30 июня в Иркутске и 6 июля в Улан-Удэ пройдут отборочные этапы фестиваля – концерты «Проба пера – 2019». Об этом сообщает Агентство по туризму Приангарья.
Индейцы Эквадора приедут на фестиваль «Байкал-Шаман»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их проекты жилых домов, комплексов и общественных пространств стали одними из лучших
Они отгадывали киноребусы, отвечали на вопросы в «Что? Где? Когда?» и в «Своей игре»
На старт в Иркутск приедут представители 43 стран мира
Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня
Здесь будут ремонтировать теплосеть
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га
Он помог задержать вора
Ребятам вручили световозвращающие элементы
Праздничное открытие сезона на «Щучке» пройдёт в эти выходные
На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, федеральных и региональных программах помощи семьям, а также экономических мерах поддержки многодетных семей.
Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2019 года и провели учебно-методические сборы
Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника, уроженца Иркутской области Фёдора Кудряшова
Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам
Это стало возможным благодаря новому порядку прохождения диспансеризации