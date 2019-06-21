Индейцы Эквадора приедут на фестиваль «Байкал-Шаман»

Также на сцену выйдут певцы и музыканты из Приангарья, Забайкалья и Бурятии



С 25 по 28 июля на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик Иркутской области пройдёт XIX-й музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман».



На сцене выступят ансамбли и отдельные исполнители, работающие в различных жанрах: эстрадная песня, фольклор, традиционный рок, альтернативный рок, экстремальный рок, фолк-рок, лёгкий рок, акустика. В общей сложности планируется участие порядка 50 музыкальных коллективов из Иркутской, Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского края, Республики Бурятия и других регионов России. Также ожидается приезд на Байкал музыкального коллектива индейцев Эквадора.



Помимо музыкальной составляющей программа фестиваля включает байкерские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы «Мисс» и «Мистер Байкал-Шаман». По сложившейся традиции в рамках фестиваля пройдёт экологическая акция (уборка мусора).



30 июня в Иркутске и 6 июля в Улан-Удэ пройдут отборочные этапы фестиваля – концерты «Проба пера – 2019». Об этом сообщает Агентство по туризму Приангарья.

