Здесь второй день проводятся ремонтные работы
Улан-удэнцы, живущие в микрорайоне Загорск, вновь останутся без электроэнергии. Сегодня с 13:00 до 19:00 будут проводиться ремонтные работы на электросетях.
Список домов, попадающих под отключение:
- ул. Краснодонская 1, 19, 21, 23;
- ул. Гастелло 11, 13, 15;
-ул. ДК Рассвет, Храм «Свято Ильинский», АЗС ООО БРК;
- ул. Краснодонская 2 «б»;
- ул. Хоринская 9 «а»;
- ДНТ «Авиастроитель»;
- детсад№10 «Одуванчик» по ул. Заиграевская 7;
-ул. Заиграевская 2-44;
-ул. Пролетарская 1 - 9,11 «а»,13 «а»;
-ул. Заиграевская, поликлиника;
- детсад №21;
-ул. Балдынова 8 – 23;
- переулок Лесной, 18 «а»,18, 21, 25, 25 «а», 29 «а»;
-ул. Репина, 2 «а», 3 «а», 4 «а», 7, 15 – 25;
- кооператив гаражей № 41 А;
-ул. Грибоедова 24 -33;
- школа № 36;
-ул. Магистральная, 2;
- СНТ Пионер 1.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь также отключали свет для проведения ремонта.
Загорск в Улан-Удэ вновь останется без света
Общество, Фото:
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