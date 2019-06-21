21 Июня

20 Июня

Популярное

В Ангарске бабушка перевела мошенникам 140 тысяч рублей

В Ангарске бабушка перевела мошенникам 140 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщине пообещали выплатить «компенсацию» за некачественный товар

В Ангарске доверчивая 80-летняя бабушка в надежде получить внушительную компенсацию перевела телефонным мошенникам более 140 тысяч рублей. Полицейские разыскивают мошенников.

Установлено, что потерпевшая сама переводила неизвестным крупные суммы в течение нескольких месяцев в надежде на компенсацию за некачественный товар, купленный в Московском магазине.

В октябре 2018 года ангарчанке по телефону позвонил неизвестный и назвался представителем официального учреждения. Мужчина сообщил, что ей положена компенсация в несколько сотен тысяч рублей — за некогда приобретённые биологически активные добавки. Но для получения денег нужно оплатить комиссионный сбор: 38 тысяч рублей. Пенсионерка не почувствовала подвоха и перевела деньги.

- Но получение компенсации затянулось. С потерпевшей регулярно связывался «официальный представитель учреждения» и сетовал на новые бюрократические процедуры, требующие оплаты налогов и сборов. В итоге за пять месяцев жительница Ангарска сделала 5 переводов на общую сумму 142 тысячи 200 рублей. Только после этого бабушка обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело.
мошенничество Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Расценки на предвыборную агитацию на выборах 8 сентября 2019 года в ИА «Байкал-Daily»
Общество, 21.06.2019
Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах 8 сентября 2019 года в ИА «Байкал-Daily», свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-38779 от 10 февраля 2010 года:
Загорск в Улан-Удэ вновь останется без света
Загорск в Улан-Удэ вновь останется без света
Общество, 21.06.2019
Здесь второй день проводятся ремонтные работы 
В Ангарске бабушка перевела мошенникам 140 тысяч рублей
В Ангарске бабушка перевела мошенникам 140 тысяч рублей
Общество, 21.06.2019
Женщине пообещали выплатить «компенсацию» за некачественный товар
Читинец украл деньги с помощью «Мобильного банка»
Читинец украл деньги с помощью «Мобильного банка»
Общество, 21.06.2019
Сотовый телефон с подключённой услугой был утерян 
В Улан-Удэ выбрали место для патриотического парка
В Улан-Удэ выбрали место для патриотического парка
Общество, 21.06.2019
Накануне состоялось обсуждение проекта 
В Забайкалье директор фирмы соврал о краже 250 тысяч рублей
В Забайкалье директор фирмы соврал о краже 250 тысяч рублей
Общество, 21.06.2019
Деньги предназначались для расчёта с клиентами
Браконьеры вылавливают рыбу в Бурятии
Браконьеры вылавливают рыбу в Бурятии
Общество, 21.06.2019
По всем выявленным фактам проводятся проверки 
В Бурятии в детсаду не трудоустроили инвалида
В Бурятии в детсаду не трудоустроили инвалида
Общество, 21.06.2019
Квотное вакантное место было
Жительница Бурятии спалила лес на 19 тысяч рублей
Жительница Бурятии спалила лес на 19 тысяч рублей
Общество, 21.06.2019
Она выбросила непотушенный окурок 
В Бурятии школьники угнали автомобиль
В Бурятии школьники угнали автомобиль
Общество, 21.06.2019
Злоумышленники состоят на учёте в ПДН 
В Улан-Удэ до +36
В Улан-Удэ до +36
Общество, 21.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни
В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение
В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение
Общество, 20.06.2019
23 июня пройдёт второй Слата Марафон

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^