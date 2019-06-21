Женщине пообещали выплатить «компенсацию» за некачественный товар
В Ангарске доверчивая 80-летняя бабушка в надежде получить внушительную компенсацию перевела телефонным мошенникам более 140 тысяч рублей. Полицейские разыскивают мошенников.
Установлено, что потерпевшая сама переводила неизвестным крупные суммы в течение нескольких месяцев в надежде на компенсацию за некачественный товар, купленный в Московском магазине.
В октябре 2018 года ангарчанке по телефону позвонил неизвестный и назвался представителем официального учреждения. Мужчина сообщил, что ей положена компенсация в несколько сотен тысяч рублей — за некогда приобретённые биологически активные добавки. Но для получения денег нужно оплатить комиссионный сбор: 38 тысяч рублей. Пенсионерка не почувствовала подвоха и перевела деньги.
- Но получение компенсации затянулось. С потерпевшей регулярно связывался «официальный представитель учреждения» и сетовал на новые бюрократические процедуры, требующие оплаты налогов и сборов. В итоге за пять месяцев жительница Ангарска сделала 5 переводов на общую сумму 142 тысячи 200 рублей. Только после этого бабушка обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело.
В Ангарске бабушка перевела мошенникам 140 тысяч рублей
Общество, Фото:
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