Сотовый телефон с подключённой услугой был утерян
В Чите к полицейским горожанин сообщил о краже 7 тысяч рублей. Накануне потерпевший потерял сотовый телефон, к номеру которого была подключена услуга «Мобильный банк».
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Он нашёл на улице телефон потерпевшего и перевёл деньги с его банковской карты на карту знакомого.
По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции напоминают, что в случае потери карты её немедленно нужно заблокировать, а потеряв телефон или, сменив номер, нужно отключить услугу «Мобильный банк».
Читинец украл деньги с помощью «Мобильного банка»
Общество, Фото:
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