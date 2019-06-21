Читинец украл деньги с помощью «Мобильного банка»

Сотовый телефон с подключённой услугой был утерян



В Чите к полицейским горожанин сообщил о краже 7 тысяч рублей. Накануне потерпевший потерял сотовый телефон, к номеру которого была подключена услуга «Мобильный банк».



Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Он нашёл на улице телефон потерпевшего и перевёл деньги с его банковской карты на карту знакомого.



По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции напоминают, что в случае потери карты её немедленно нужно заблокировать, а потеряв телефон или, сменив номер, нужно отключить услугу «Мобильный банк».