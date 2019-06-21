В Бурятии шаманы провели обряд «Табан хурган»

















На обряде камлали 30 шаманов, просили материального и духовного благополучия для народа. Здесь для божеств были подготовлены столы с подношениями.



- Недавно возведённая ступа гармонично вписалась в пейзаж. Люди подходили к святому месту, ступе и молились за себя, своих близких, - отметила Оксана Ким.



Тайлган также проводился для испрошения удачи и получения небесного благословения для всех присутствующих. На обряде камлали 30 шаманов, просили материального и духовного благополучия для народа. Здесь для божеств были подготовлены столы с подношениями.- Недавно возведённая ступа гармонично вписалась в пейзаж. Люди подходили к святому месту, ступе и молились за себя, своих близких, - отметила Оксана Ким.Тайлган также проводился для испрошения удачи и получения небесного благословения для всех присутствующих.















16 июня в окрестности села Галтай – в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл тайлган «Табан хурган» - «Пять пальцев». Именно здесь в Тугнуйской долине находится святое место возле останца, который напоминает настоящую ладонь с пальцами высотой около двух метров. Как сообщили в религиозной организации шаманов «Тэнгэри», обряд «Табан хурган» ежегодно проводится в этом месте во имя процветания народа.- Это место силы шаманами почиталось многие века. Хозяин местности Дошхон-Долгео - один из баатаров (богатырей-помощников) Гэсэра. Очень много легенд связано с этим священным местом. Согласно одной из них, эта ладонь (правая) принадлежит самому Чингисхану, а вторая (левая) находится в Монголии, - рассказала «Байкал-Daily» Оксана Ким, пресс-секретарь «Тэнгэри».