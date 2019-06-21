В ралли «Шёлковый путь» примет участие четырёхкратный победитель «Дакара»

На старт в Иркутск приедут представители 43 стран мира
Представители 43 стран мира примут участие в июле в российском этапе международного ралли «Шёлковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай. Всего зарегистрировались 1319 участников, в том числе пилоты из 36 стран. Ожидается, что вместе с автомобилями организаторов на территории Иркутской области стартует почти 390 машин.
В соревновании в категории «Мото» примут участие все топовые заводские команды: «Red Bull KTM», «Husqvarna», «Honda», «Yamaha». В зачёте грузовиков будут представлены команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ-СПОРТавто». Из пилотов были названы неоднократный призёр «Шёлкового пути» Владимир Васильев, победитель прошлогоднего ралли-рейда Язид Аль-Раджи, четырёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призёр «Шёлкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк.
Оператором ралли на территории Иркутской области является ООО «Гранд Байкал». Как пояснил генеральный директор компании Виктор Григоров, 1 июля в корпусе ИГУ начинает формироваться круглосуточный оперативный штаб гонки. 2 и 3 июля приезжают организаторы, формируется сервисный парк и коридор технических проверок. 4 июля прибывают основные участники и автомобили на территорию Иркутска и останавливаются в сервисном парке, который будет находиться на Нижней набережной от Московских ворот до мемориала «Вечный огонь», также будет задействована часть улицы Сухэ-Батора.
Старт гонки на площади графа Сперанского начнётся в 16.00 часов 6 июля. Для зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа. 7 июля участники отправятся из Иркутска в Ангарский городской округ на старт скоростного участка. После гонки участники отправляются в Байкальск, а утром 8 июля начинают движение в сторону Бурятии.
Директор по безопасности маршрута международного ралли «Шёлковый путь» Виктор Соколов подчеркнул, что маршрут по территории Иркутской области и Республики Бурятия не является типичным для ралли-рейдов, так как проходит по лесным массивам, тайге, что вызывает большой интерес у участников. Всего ралли включает в себя 10 этапов – два по территории России, пять – в Монголии и три – в Китае. Завершится ралли 16 июля в Дуньхуане в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
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