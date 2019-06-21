Браконьеры вылавливают рыбу в Бурятии

По всем выявленным фактам проводятся проверки



13 июня на реке Иркут в Окинском районе Бурятии браконьер выловил более 80 особей хариуса. Ущерб составил 157 250 рублей.



Через три дня, 16 июня, на реке Джида вблизи села Баян Джидинского района пограничники выявили браконьера, выловившего 27 особей хариуса. Также у него обнаружили надувная резиновая лодка и запрещённое орудие лова.



В течение июня этого года на реках Чикой и Джида выявлено двое рыбаков, которые ловили рыбу запрещёнными орудиями - рыболовными сетями.



По всем фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов проводится проверка, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.